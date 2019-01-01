وكالات / سما /

علاج تساقط الشعر بالطرق الطبيعية هو أكثر ما يشغل بال عدد كبير من الرجال في هذه الأيام، في مختلف المراحل العمرية، فتساقط الشعر يقلل من المظهر الجمالي للأشخاص، حيث يعد الشعر أحد أهم عوامل الجمال عند الرجل والمرأة، ولهذا يبحث الرجل، الذي يعاني من هذه الأزمة، عن علاج لتساقط الشعر بالطرق الطبيعية.

وهناك عدد كبير من علاج تساقط الشعر، التي يمكنها فعل ذلك، ولكن أغلبها كيميائي، ويمكن أن يؤذي فروة الرأس، أو سعرها كبير وليس في المتناول، ولكن لا تيأس فإن علاج تساقط الشعر بالطرق الطبيعية أصبح متاحاً الآن.

علاج تساقط الشعر

ويُعد وصفة الشاي الأخضر وصفار البيض طرق طبيعية لعلاج تساقط الشعر، حيث يحتوي صفار البيض على البورتين الذي يعزز من نمو الشعر، بالإضافة لاحتوائه على كميات من الفيتامينات التي تعمل على تحسين الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر، فيما يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعمل على تنشيط نمو الشعر، ويمكن إعداد الوصفة عن طريق خلط صفار بيضة مع معلقات كبيرتان من الشاي الأخضر، ويصنع من الخليط قناع على فروة الرأس وتغطيتها لمدة نصف ساعة، وتكرار ذلك القناع 3 مرات في الأسبوع.

العسل أيضاً يمكنه أن يكون علاجاً فعالاً لتساقط الشعر، عن طريقة تحضير خليط من ملعقة من العسل وصفار بيضة، ومعلقة روم كبيرة، وزيت الخروع وكبسولات من فيتامين هـ، ووضع الخليط على فروة الرأس ولف الشعر بمنشفة ساخنة، على أن يترك لمدة ساعة ويغسل بعدها بشامبو أطفال.

طرق طبيعية لعلاج تساقط الشعر

البصل يمكن أن يكون له مفعول السحر في علاج تكسر وتلف الشعر ومشاكل فروة الرأس، عن طريق تقشير البصل واستخراج العصير منه، ويتم خلط العصير مع الشبة ويترك على الشعر ليلة كاملة، بجانب لف الشعر بمنشفة ساخنة، ويتم غسله في الصباح على أن يكرر الأمر مرتين في الأسبوع.

يمكنك أيضاً استخدام وصفة البيض والموز وتحضر عن طريق هرس حبة من الموز مع صفار بيضة ويخلط ويُوضع قناع منه على الرأس مدة 30 - 40 دقيقة، ويغسل بعدها بالماء الفاتر والشامبو، وهناك أيضاً وصفة العسل وعصير الصبار وعصير الثوم، بمكونات من معلقة صغيرة من عصير الثوم، ومعلقة كبيرة من العسل، وملعقة كبيرة من صفار البيض، وملعقتان كبيرتان من عصير الصبار، وتخلط المكونات جميعها معاً، ويُوضع على شعرك لمدة 20 دقيقة، يعقبها غسل الشعر.