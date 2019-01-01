أقوى هاتف في العالم بمواصفات استثنائية

وكالات / سما /

تستعد شركة "هواوي" الصينية لإطلاق أقوى هاتف في العالم والذي يأتي باسم " هواوي ميت 30 برو" بمواصفات ومزايا عديدة.

ويأتي " هواوي ميت 30 برو" بكاميرا رباعية مزودة بفلاش من نوع LED يأخذ شكل حرف"V"، إلى جانب تزويدها بنظام تقريب بصري يصل إلى 50 ضعفاً تقريباً.

مواصفات هاتف هواوي ميت 30 برو

أما عن شاشة هاتف هواوي الجديد، فهي ستكون من نوع "سوبر أموليد" بقياس 6.71 بوصة، كما أنها ذات حواف منحنية.

كما تأتي الشاشة مزودة بثقب في الزاوية العليا اليسرى لاستيعاب الكاميراتين الأماميتين، بالإضافة إلى تزويدها بماسح ضوئي لبصمة الإصبع.

مزايا هاتف هواوي ميت 30 برو

ومن المنتظر أن يتوافر الهاتف الذي وصفته "هواوي" بأنه سيكون الأقوى بين هواتف العالم، بثلاثة ألوان وهي الأسود والأحمر والأزرق.

كما زودت هواوي هاتفها بمعالج من نوع "كيرين 985"، والذي يدعم نظام الجيل الخامس من الاتصالات .

ومن بين مزايا هاتف " هواوي ميت 30 برو" أيضاً تزويده ببطارية قدرة 4200 ميللي أمبير في الساعة .

وأكدت الشركة أنه سيتم إطلاق هاتف "هواوي ميت 30 برو" في الأسواق خلال شهر أكتوبر القادم.