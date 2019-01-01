فيسبوك : لا نستطيع حل مشكلة المحتوى السيئ بصورة كاملة

وكالات / سما /

يواجه موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ضغوطا للتخلص من محتوى خطاب الكراهية والأخبار المزيفة، ولكنه حذر من أنه لا يستطيع إنشاء منصة لا تتأثر بالطبيعة البشرية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كارولين ايفرسون، نائبة رئيس الموقع المسؤولة عن التسويق، خلال مهرجان دعائي في فرنسا اليوم الثلاثاء " هذه ليست مشكلة يمكن حلها بالكامل ".

وأضافت" هناك بعض الأجزاء السيئة من البشرية، والمنصات انعكاس لها".

وتتعرض مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وغيرهما لانتقادات لعدم بذلها ما يكفي للحد من انتشار خطاب الكراهية والدعاية للإرهاب والمعلومات المضللة على منصاتها.

وكان موقع فيسبوك قد قام بمحو 2.2 مليون حساب مزيف خلال الربع الأول من العام فقط.

وقالت إيفرسون إن موقع فيسبوك كلف 30 ألف موظف بالعمل على قضية سلامة المنصة، وذلك مقارنة بأقل من 3000 موظف منذ عامين.

وأوضحت إيفرسون أن فيسبوك يقوم الآن بمحو 99.8% من المحتوى المتعلق بالإرهاب قبل أن يراه المستخدمين، و 65% من المحتوى المتعلق بالكراهية.

وأضافت" أنها لعبة قط وفار" موضحة" هذا العمل لن ينتهى أبدا".