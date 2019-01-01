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مدافع رفحي عاشر صفقات الحوانين الصيفية

الأربعاء 19 يونيو 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدافع رفحي عاشر صفقات الحوانين الصيفية


غزة / سما /

أبرم نادي اتحاد بيت حانون الرياضي, صفقته العاشرة في الانتقالات الصيفية المقبلة, ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وأعلن اتحاد بيت حانون الرياضي, عن ضم المدافع معتز القططي مدة موسم واحد قادما من صفوف القادسية الرفحي.

وسبق لبطل دوري الأولى التعاقد مع تسعة لاعبين هم: يوسف سالم، ومحمد القاضي، ورامي الطريفي، وعلي شبير، ومحمد سلمان، وسفيان كريزم, ومحمد نصار, ومروان شيخ العيد, وبهاء الدعالسة.

يشار إلى أن بيت حانون الرياضي احتل المركز الأول في دوري الأولى برصيد 51 نقطة, ما جعله يصعد لدوري الأضواء في الموسم المقبل.

#معتز القططي

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