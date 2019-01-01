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فيديو.. الزعيم والمنطار للمربع الذهبي من الشاطئية

الأربعاء 19 يونيو 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الزعيم والمنطار للمربع الذهبي من الشاطئية


غزة / سما /

فاز فريقا شباب رفح واتحاد الشجاعية على الجلاء وغزة الرياضي تواليا, ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة الشاطئية, التي تجري على ملعب استراحة الشرطة غرب غزة.

وسحق شباب رفح نظيره الجلاء بسهولة (6-0).

وسجل سداسية "الزعيم" ناصر أبو قرشين "هاتريك", ومحمد أبو دان "هدفين", وأسامة أبو جاموس.

وانتصر اتحاد الشجاعية على غزة الرياضي (7-5).

وأحرز سباعية "المنطار" علاء عطية "هاتريك", ووسيم فرج "هدفين", وحسام وادي, وسالم وادي, في حين سجل خماسية "العميد" محمد مريش "هدفين", وفادي العراوي, ومحمد المنايعة, وأحمد أبو عبيد.

مباريات اليوم /

وتتواصل منافسات المسابقة الأربعاء, بلقاء شباب جباليا مع الهلال الساعة 5 مساء, وشباب خانيونس مع خدمات خانيونس الساعة 5.45 مساء.

#شباب رفح #اتحاد الشجاعية #الكرة الشاطئية

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