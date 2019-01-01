الكشف عن المدير الفني لـ شباب الخليل في الموسم المقبل

الضفة المحتلة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن هوية المدير الفني لنادي شباب الخليل في الموسم الكروي المقبل بالضفة المحتلة.

وأكدت التقارير أن عبد الفتاح عرار سيبقى مديرا فنيا لـ"العميد" في الموسم المقبل, بعدما جددت إدارة النادي الثقة به, عقب المستويات الجيدة التي قدّمها الفريق في إياب دوري المحترفين خلال الموسم الأخير.

وأوضحت أن شباب الخليل أبرم عدة صفقات قوية مؤخرا بإيعاز من عرار, بانتظار الإعلان الرسمي عنهم خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن شباب الخليل حلّ وصيفا لدوري المحترفين الأخير, كما أعلن عن تعاقده مع الثنائي الغزي بدر موسى من خدمات رفح, ومحمد مطر من الأهلي.