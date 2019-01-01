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حارس مخضرم يعود للملاعب من بوابة نماء

الأربعاء 19 يونيو 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حارس مخضرم يعود للملاعب من بوابة نماء


غزة / سما /

أعلن نادي نماء تعاقده مع المخضرم إياد دويمة لتدريب حراس مرمى الفريق خلال الموسم الكروي المقبل 2019-2020.

وأكد نماء اتفاقه مع دويمة على شغل منصب مدرب الحراس مدة موسم واحد, بعد الاجتماع الذي جرى بينهما في مقر النادي شمال القطاع مؤخرا.

ويعدّ مدرب حراس نماء من الحراس المميزين على مستوى فلسطين سابقا, وسبق له ارتداء قميص "الوطني" في عدة مرات, كما ساهم في حصول الشجاعية على الثلاثية التاريخية "الدوري والكأس والسوبر" موسم 2014-2015.

يشار إلى أن نماء يسعى للظهور بصورة قوية الموسم المقبل, بعدما صعد للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

#إياد دويمة

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