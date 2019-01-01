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مانشستر سيتي يجهز عرضاً خيالياً للتعاقد مع كوليبالي

الأربعاء 19 يونيو 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يجهز عرضاً خيالياً للتعاقد مع كوليبالي


وكالات / سما /

قالت وسائل الإعلام الايطالية صباح اليوم الأربعاء، أن نابولي الإيطالي لن يتخلى عن مدافعه السنغالي خاليدو كوليبالي إلا إذا حصل على مبلغ مالي خيالي نظير التخلي عنه.

وذكرت صحيفة “الكوريري ديللو سبورت” الإيطالية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من صفوف نابولي هذا الصيف.

وتابعت الصحيفة الإيطالية تقريرها، أن مانشستر سيتي يجهز عرضاً خيالياً قيمته 95 مليون جنية إسترليني للتعاقد مع خاليدو كوليبالي من صفوف نابولي.

وأفادت الكوريري ديللو سبورت، أن مانشستر سيتي لا يمانع جعل خاليدو كوليبالي أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم ليتفوق على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.

ويستهدف مانشستر سيتي التعاقد مع مدافع على مستوى عالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض رحيل قائده التاريخي البلجيكي فينسينت كومباني.

#مانشستر سيتي #كوليبالي

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