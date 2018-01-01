جوزيه مورينيو يعطي تلميحاً مهماً حول مستقبله

وكالات / سما /

أعطى السيد جوزيه مورينيو، المدير الفني البرتغالي المخضرم تلميحاً مهماً حول مستقبله.

وابتعد صاحب الـ 56 عاماً عن مهنة التدريب منذ تعرضه للإقالة من منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد الإنجليزي في ديسمبر 2018، ومنذ ذلك الحين، ظهر عدة مرات في الستوديو التحليلي لشبكة قنوات بي إن سبورتس.

المدرب السابق لعديد الأندية الأوروبية الكبرى، على رأسها ريال مدريد الإسباني، تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي قال خلال مقابلة مع 11 سبورتس “أريد أن أتنافس في مسابقات جديدة. أفكر في كأس العالم والمسابقات الأوروبية”.

وأضاف “منذ فترة طويلة، كانت لدي الرغبة في تجربة هذه المغامرة. في الوقت الحالي، أرى نفسي أكثر في منتخب وطني عن نادٍ جديد”.

وتابع “هل البرتغال هي الفريق المناسب لي؟ ليس بالضرورة”.

وأسرد “الفوز ببطولة خامسة (بعد الفوز بالدوري في 4 بلدان مختلفة) في بلد مختلف، أو دوري الأبطال مع نادٍ ثالث هي أشياء أود القيام بها. لن أفعل ذلك فقط من أجل ذلك. أنا أذهب فقط حيث يقنعني المشروع”.

يُذكر أن الرجل الخاص حقق العديد من الألقاب مع كل الأندية التي دربها.