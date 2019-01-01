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شركة هواتف أوكرانية تغضب الإسرائيليين: "مرحبًا بكم في فلسطين"

الأربعاء 19 يونيو 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة هواتف أوكرانية تغضب الإسرائيليين: "مرحبًا بكم في فلسطين"


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة"يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأربعاء، أن شركة "كييف ستار" الأوكرانية للهواتف الخلوية، تبرق رسالة ترحيبية لزبائنها الذين يشترون بطاقات "اتصال/ SIM" بعبارة "مرحبًا بكم في فلسطين".

وأوضحت الصحيفة، أن من يشتري بطاقة الاتصال الشركة في العاصمة الأوكرانية كييف، ويعود إلى إسرائيل بهاتفه الخلوي الذي يحمل تلك البطاقة، تظهر له رسالة "مرحبًا بكم في فلسطين" دون أي ذكر لإسرائيل، وهو ما شكّل صدمةً لعدد من الإسرائيليين. وفق الصحيفة.

وطالبت جهات يمينية إسرائيلية باستدعاء السفير الأوكراني في تل أبيب لتوضيح القضية والعمل على تصليح ما وصفوه بـ "الظلم".

#شركة هواتف #اوكرانيا #اسرائيل #فلسطين

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