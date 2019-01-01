روميلو لوكاكو لن يتمرد على مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

يستهدف روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، الرحيل إلى الدوري الإيطالي من بوابة إنتر ميلان، لكن المهاجم البلجيكي سيترك الأمور بيد إدارة الشياطين الحمر.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن روميلو لوكاكو لن يجبر مانشستر يونايتد على بيعه احتراماً لهم وللجماهير، فرغم الاهتمام الملموس من إنتر ميلان، إلا أن بيئة اللاعب البلجيكي ستترك الأمور بيد الإدارة الحمراء.

وفي سياق متصل، أوضحت صحيفة “تيليجراف”، أن رغبة لوكاكو بالانضمام لإنتر ميلان متوقفة على بيع ماورو إيكاردي، سواءً أكان ذلك بإقناع مانشستر يونايتد بصفقة تبادلية أو إيجاد مُشترٍ للأرجنتيني.

وأشار المصدر المذكور، إلى أن أولي جنار سولشاير قد لا يكون مهتماً بالمقايضة، نظير سوء علاقة إيكاردي بمدربيه وزملائه وبسبب زوجته (وكيلة أعماله).

وكان إيكاردي قد دخل في صدام مع إدارة إنتر ميلان، فور تجريده من حمل شارة القيادة، ومنحها لزميله، الحارس سمير هاندانوفيتش، ليدعي اللاعب الأرجنتيني، معاناته من إصابة في الركبة عقب تلك الواقعة.