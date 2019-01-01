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الكشف عن تفاصيل أول عرض من ريال مدريد لضم إريكسين

الأربعاء 19 يونيو 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل أول عرض من ريال مدريد لضم إريكسين


وكالات / سما /

كشفت صحيفة صن سبورت عن نية ريال مدريد تقديم أول عرض لضم لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسين  من توتنهام هذا الصيف.

إريكسين لم يكن خيار زين الدين زيدان الأول في وسط الملعب، إذ أكدت الكثير من وسائل الإعلام بأن بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد كان أول لاعب يرغب فيه المدرب الفرنسي.

ورفض مانشستر يونايتد أي استفسار لضم بوجبا، وعرض قيمته 150 مليون جنيه إسترليني فقط قد يجبر ادارة الفريق بالتخلي عن بوجبا هذا الصيف وهو ما لن يلبيه أي ناد.

ولذلك قررت ادارة ريال مدريد الدخول في صفقة إريكسين والتي لن تكون عبئاً مادياً مثل صفقة بوجبا، ويعتزم الفريق الملكي تقديم عرضاً قيمته 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة للاعب داني سيبايوس.

ومن المتوقع أن يرفض توتنهام عرض ريال مدريد وقد يلجأ حينها ريال مدريد إلى تقديم عرضاً مادياً أكبر بالغرم من نيته في التخلص من عدد من اللاعبين.

#ريال مدريد #إريكسين

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