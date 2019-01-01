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نيمار لرئيس سان جيرمان: أريد العودة إلى منزلي

الأربعاء 19 يونيو 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار لرئيس سان جيرمان: أريد العودة إلى منزلي


وكالات / سما /

مع تواتُر أيام الميركاتو الصيفي الجاري، يأبى اسم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلا أن تستمر وسائل الإعلام في تداوله، في ظل الغموض الذي يلفُّ مستقبله مع ناديه باريس سان جيرمان، وتأرجُحِهِ بين الرحيل والبقاء ضمن صفوف النادي الفرنسي.

وتبدو العلاقة بين نيمار وإدارة ناديه الفرنسي متوترة للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، قبل أيام قليلة، والتي أطلق فيها انتقاداً مبطناً ضد النجم البرازيلي.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن نيمار وجه رسالة مباشرة وشديدة اللهجة إلى رئيس باريس سان جيرمان، من أجل تحريض النادي الفرنسي على بيعه والسماح له بالعودة إلى برشلونة في الميركاتو الجاري.

وأزاحت الصحيفة المذكورة، الستار عن فحوى الرسالة التي بعثها نيمار لناصر الخليفي، والتي جاءت كالآتي: “لا أريد الاستمرار في اللعب هنا، أريد العودة إلى منزلي الذي لم يكن ينبغي عليّ تركه”.

وبحسب نفس الصحيفة، فإن المدرب توماس توخيل سئم من المشاكل التي يتسبب فيها نيمار داخل غرفة ملابس النادي الباريسي، لذلك فإنه لن ينزعج أو يشمئز من رحيله.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن النادي الكتالوني فتح الباب أمام الاستغناء عن الثنائي الفرنسي عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي، إضافة إلى لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، مقابل الحصول على خدمات نيمار مرة أخرى.

#نيمار دا سيلفا

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