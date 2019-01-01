الاحمد: تطورات ايجابية في ملف المصالحة خاصة فيما يتعلق بموقف حماس

رام الله / سما /

كشف عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير عزام الاحمد عن تطورات ايجابية في ملف المصالحة.

ولفت الاحمد الى زيارة قريبة يجريها وفد مصري رفيع المستوى الى رام الله يلتقي خلالها الرئيس محمود عباس قبل ان يتوجه الى غزة لحل الملف بشكل واضح.

وقال الاحمد في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الأربعاء ، ان هناك تطورات ايجابية طرأت على موقف حماس وصفها بانها هامة جدا مشيرا الى انه سيتم الاعلان عنها من قبل مصر عندما تنهي تحركاتها بحضور حركتي فتح وحماس.

وبين الاحمد ان وفدا فلسطينيا ضم ايضا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح وعضو المجلس الاستشاري لحركة فتح صخر بسيسو عقد امس جلسة هامة مع الاشقاء المصريين في القاهرة في هذا الاطار متأملا بان تكلل الجهود المبذولة بالنجاح.

من جهة ثانية قال الاحمد انه اجرى سلسلة لقاءات في القاهرة ابرزها مع الامين العام لجامعة الدول العربية والامين العام للمؤتمر القومي العربي ولجنة فلسطين في البرلمان العربي.

وتركزت اللقاءات على الجهود المبذولة لإفشال ورشة البحرين اما لعدم انعقادها بالأساس او عدم المشاركة بها عربيا ودوليا، مشيرا الى ان هناك اجتماعات متزامنة مع هذه الورشة بكل العواصم العربية بحضور الاحزاب والتنظيمات والبرلمانات تتوج بالمؤتمر الذي سيعقد في بيروت في السابع من الشهر القادم.

من جهة اخرى اعلن عزام الاحمد ان لجنة فلسطين في البرلمان العربي اجتمعت على مدار يومين وتم الاتفاق على مشاريع قرارات سيتبناها البرلمان لمناهضة صفقة القرن اضافة لتفعيل تبني مبادرة الرئيس للسلام التي طرحها في مجلس الامن.