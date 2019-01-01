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ميركل ترتعش بشكل مخيف في حفل رسمي.. وتعلّق (شاهد)

الأربعاء 19 يونيو 2019 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميركل ترتعش بشكل مخيف في حفل رسمي.. وتعلّق (شاهد)


وكالات

بدأت أنغيلا ميركل ترتعش لدقائق بشكل غريب، خلال حفل رسمي مع الرئيس الأوكراني الجديد فلوديمير زيلينسكي، الثلاثاء.

وتعرضت ميركل لهذه الوعكة أثناء انتظار بدء عرض عسكري أمام مقر المستشارية في برلين، حيث بلغت درجات الحرارة 30 مئوية.

وقامت بتغيير وضع يديها عدة مرات؛ للسيطرة على نفسها، خلال عزف النشيدين الوطنيين الألماني والأوكراني.

وأكدت بعد ساعة بابتسامة عريضة أنها تشعر بتحسن، قائلة: "لقد شربت ثلاثة أكواب ماء على الأقل، وهذا ما كان ينقصني".

وقال الرئيس الأوكراني مازحا: "كانت تقف إلى جانبي في أمان تام".

وتحتفل ميركل، التي ستنسحب من الحياة السياسية في نهاية ولايتها عام 2021 على أبعد تقدير، الشهر المقبل بعيد ميلادها الـ65.

#ميركل #ارتعاش

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