في أعقاب تهديدات الأسرى: مصلحة السجون تزيل أجهزة التشويش من سجن رامون

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، ان مصلحة السجون الإسرائيلية، قامت مؤخرا بإزالة أجهزة التشويش من قسم رقم 1 بسجن رامون.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن مصلحة السجون، أزالت اجهزة التشويش الأسبوع الماضي، وذلك في أعقاب تهديدات أسرى حماس، بتجديد الإضراب.

وقالت صحيفة معاريف، إن ازالة أجهزة التشويش، سيعقبه إعادة أسرى حماس لقسم رقم 1 بسجن رامون، ومن ثم تركيب هواتف عامة بالقسم.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، اعترضت على قرار مصلحة السجون الإسرائيلية، ورفضت إزالة أجهزة التشويش.

وأشارت صحيفة معاريف، الى أن قضية أجهزة التشويش، أدت الى موجة عنف بالسجون الإسرائيلية، تخللها حرق غرف، وطعن سجانين.