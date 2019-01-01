الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة ويهدم منزلا في اريحا

رام الله / سما /

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 7 مواطنين على الأقل من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، جرى اعتقال ثلاثة شبان من قرية كفر نعمة غرب رام الله، عرف منهم الأسير السابق سيف عبدة، ومحمد محمود اشتية، كما جرى اعتقال الفتى حسين نائل زيد من مخيم الجلزون.

ووفقًا للمصادر ذاتها، اعتقل جنود الاحتلال الشاب نصار ماجد طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. والشاب عاصم عماد التوايهة من حلحول شمال الخليل.

وبعد منتصف الليلة الماضية، اعتقل جنود الاحتلال شابًا على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم.

كما هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، منزلا في مدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال هدم بيتًا قيد الإنشاء، بالإضافة للجدران المحيطة به، بحجّة أنّ البناء في منطقة مصنّفة (ج) وفق اتفاقية اوسلو.