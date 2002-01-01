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السعودية تطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس

الأربعاء 19 يونيو 2019 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس


القدس المحتلة / سما /

طالبت السعودية، دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس، أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، مؤكدًا في الوقت ذاته أهميّة السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، كخيار عربي استراتيجي.

وقال السفير السعودي لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، في اجتماعات الدورة الخامسة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، لمنتدى التعاون العربي الصيني، في الإمارات، إن على المجتمع الدولي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن عام 2016 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأكد السفير السعودي على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، كخيار عربي استراتيجي تجسّده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي.

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