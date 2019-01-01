سلاح الجو الاسرائيلي ينفذ مناورة عسكرية تحاكي حرب شاملة على عدة جبهات

القدس المحتلة / سما /

اجرى سلاح الجو الإسرائيلي تمرينا عسكريا واسعا الاحد يحاكي حربا شاملة وفقا لما اعلنه ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي الثلاثاء والذي قال ان التمرين العسكري الذي نفذ بالتعاون مع القوات البرية :"يحاكي حربا في عدة ميادين مع التركيز على المنطقة الشمالية".

ويقول الضابط الإسرائيلي ان سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لمواجهة الأنظمة المتقدمة المضادة للطائرات في الساحة الشمالية :"نحن نجهز سلاح الجو للوصول الى منظومات S300 وS400" . وأضاف :"جميع قواتنا في الجو".

ووفقا للضابط الكبير تدرب سلاح الجو على مواجهة هجمات عديدة في فترات زمنية قصيرة. "سرعة اطلاق القذائف يوميا التي يخطط العدو اطلاقها هي مئات والاف القذائف. وأضاف :"مهمتنا اصابته حتى قبل الاطلاق. الهدف ان نصل الى اطلاق صواريخ معدودة، ان تمكنا، واعتراضهم قبل ان يصيبوا الأرض".

اجري التدريب بمشاركة طائرات من اسراب قتالية، وطائرات هيلوكبتر وطائرات نقل، النظام الدفاعي الجوي، والنظام الرقابي لسلاح الجو، ولأول مرة يتم استخدام طائرات -F-35 الجديدة.

وفي شباط/فبراير الماضي أفادت صحيفة الاخبار اللبنانية، ان روسيا أبلغت إسرائيل انها تنوي تحويل النظام الدفاعي الجوي S-300 المنتشرة في سوريا الى تشغيلية في غضون شهر.