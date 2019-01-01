اشتية يطّلع من السفير الياباني على التحضيرات لعقد مؤتمر "سيباد"

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، السفير الياباني لدى فلسطين، تاكيشي اوكوبو، حيث اطلعه على التحضيرات الجارية لمؤتمر (سيباد) والذي سيعقد لأول مرة في فلسطين، بداية الشهر المقبل.

وأشار اشتية الى اهمية المؤتمر من حيث دعم التنمية والاقتصاد في فلسطين، وحجم المشاركة من القطاع الخاص الفلسطيني ودول منظمة التعاون من أجل فلسطين لدول شرق آسيا.

واكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الفلسطينية اليابانية، مثمنا الدعم الياباني السياسي والمالي لفلسطين، وتنفيذها العديد من المشاريع التنموية.

وتسلم اشتية من اوكوبو، رسالة تهنئة من نظيره الياباني شينزو أبي، جاء فيها: "اهنئكم بتولي منصب رئاسة الوزراء نيابة عن الحكومة والشعب الياباني، واتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام والازدهار لفلسطين، واسمح لي أن أعبر عن عزيمتي للاستمرار في دعم جهود دولتكم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين وبناء اقتصاد فلسطيني مستدام ومستقل".