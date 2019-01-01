المؤسسات الأهلية والشعبية في غزة تدعو لتعزيز الموقف الرسمي والفصائلي لمواجهة "صفقة القرن"

غزة / سما/

دعا مشاركون في ورشة عمل نظمت في غزة اليوم الثلاثاء، بعنوان "دور المؤسسات الأهلية والشعبية في مواجهة مؤامرة صفقة القرن" إلى تعزيز الموقف الرسمي والفصائلي للمشاركة في كل الفعاليات المناهضة لصفقة القرن، وأجمعوا على رفض ورشة البحرين ودعم الموقف الرسمي الفلسطيني ممثلاً بسيادة الرئيس محمود عباس في رفضه لـ"الصفقة".

وأوصى المشاركون في الورشة، بتشكيل لجنة تنسيقية من ممثلي المؤسسات الأهلية والشعبية لتنظيم عمل هذه المؤسسات والتنسيق بينها في إطار العمل المشترك. ودعوا المؤسسات الأهلية والشعبية للقيام بفعالياتها بشكل فوري، وضرورة ممارسة الإعلام لدوره الوطني في حث وتشجيع الجماهير الفلسطينية والعربية على المشاركة في الفعاليات المناهضة للصفقة.

يشار الى أن الورشة نظمها ديوان الرئاسة ممثلاً بالمحافظ مأمون سويدان، وشارك فيها ممثلو المؤسسات الأهلية والشعبية، بهدف صياغة خطة عمل شاملة في إطار الجهود الوطنية في مواجهة مؤامرة صفقة القرن.