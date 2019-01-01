الصالح وأبو العسل يفتتحان نادي شباب عقبة جبر الرياضي

أريحا /سما/

افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، اليوم الثلاثاء، مشروع نادي شباب عقبة جبر الرياضي.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها الوزير الصالح في محافظة أريحا والأغوار، اطلع خلالها على احتياجات الهيئات المحلية من مشاريع تنموية وتطويرية، بالإضافة إلى أبرز القضايا المتعلقة بطبيعة عملها ومتابعاتها اليومية مع كافة الجهات والمؤسسات، ومتابعاتها لاحتياجات المواطنين.

وقال الصالح: "نسعى لخدمة المواطن الفلسطيني في كافة مناطق تواجده وهذا هو شعار الحكومة، ولن ندخر أي جهد في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتسهيل عليهم من أجل تعزيز صمودهم وتثبيتهم في أراضيهم".

وأكد أن قيادة وطواقم الوزارة ومديرياتها على تواصل دائم مع كافة الهيئات المحلية، من أجل توجيهها ومد يد العون والمساعدة لها، وتحديد احتياجاتها من المشاريع التنموية والتطويرية حسب الأولوية، والسعي نحو توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ تلك المشاريع، سواء من خلال الموازنة التطويرية للوزارة أو من خلال التواصل مع الجهات والدول المانحة، بالإضافة إلى تلك المشاريع التي ينفذها صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وأشار إلى أهمية محافظة أريحا والأغوار وضرورة العمل التشاركي كمنظومة واحدة، وتوحيد الجهود من أجل ضمان تحقيق تنمية محلية شاملة.

بدوره، استعرض المحافظ أبو العسل احتياجات المحافظة من المشاريع، مشيدا بالعلاقة الإيجابية التي تربط بين المحافظة ومديرية الحكم المحلي والهيئات المحلية.