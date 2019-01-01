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الشرطة توقف مدير صفحة "نشر خبراً كاذبا أثار الرأي العام"

الثلاثاء 18 يونيو 2019 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة توقف مدير صفحة "نشر خبراً كاذبا أثار الرأي العام"


طوباس /سما /

قبضت شرطة محافظة طوباس مساء اليوم الثلاثاء على مدير صفحة "طوباس بلدنا" عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لنشره "خبراً كاذبا أثار الرأي العام" كما قالت.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات بأن خبراً كاذباً انتشر عبر الفيسبوك يتحدث عن قيام شخص بقتل زوجته طعنا في الخليل بعد مشادة كلامية بينهما بسبب وضعها الثوم على الطعام، ويُستكمل الخبر بجملة "فيما القت القوات الامنية القبض عليه وهو يحاول الفرار خارج البلاد وتم تحويله للمدعي العام " وهو خبر لا أساس له من الصحة.

واشار ارزيقات الى ان الشرطة تابعت مصدر الخبر، وتبين لها بأن مصدره صفحة يديرها شخص من سكان محافظة طوباس، وبناء عليه فقد تم تكليف ادارة المباحث العامة بشرطة المحافظة لمتابعة الشخص حيث القت القبض عليه وأوقفته لحين استكمال الاجراءات واحالته للنيابة العامة.

وحذر ارزيقات أصحاب الصفحات من نشر اخبار كاذبة لما لها من آثار سلبية على السلم الاهلي والمجتمعي.

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