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أول احتجاج بحريني ضد ورشة "صفقة القرن"

الثلاثاء 18 يونيو 2019 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول احتجاج بحريني ضد ورشة "صفقة القرن"


المنامة /سما/

أعلنت جمعية الوفاق الوطني البحرينية عن تنظيم منتدى بعنوان "السيادة من أجل السلام والازدهار" احتجاجا على استضافة البحرين ورشة عمل تمهيدا لإعلان الولايات المتحدة ما يعرف بصفقة القرن.

وقالت الجمعية وفقا لوكالة "rt"إن المنتدى سيُعقد بمشاركة فلسطينية وعربية، "للتأكيد على الرفض الفلسطيني والعربي والبحريني للمشاريع الاسرائيلية والمتاجرة بالقضية الفلسطينية، وآخرها مشروع صفقة القرن الذي يشكل زلزالا كبيرا".

وأوضحت أن المنتدى سيعقد في العاصمة اللبنانية بيروت في الثاني والعشرين من يونيو الجاري، وذلك نظرا لصعوبة انعقاده في البحرين، التي "خصصت كل قواها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية لحماية "ورشة البحرين"

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