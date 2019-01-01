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السلطة تسلم سندات عقارية لملاكها الكويتيين

الثلاثاء 18 يونيو 2019 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة تسلم سندات عقارية لملاكها الكويتيين


رام الله / سما /

أعلن سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب اليوم الثلاثاء ان "عددا من أصحاب الأملاك من الاشقاء الكويتيين استلموا سندات ملكية عقاراتهم التي يمتلكونها في دولة فلسطين حتى يتمكنوا من التصرف بها".

واضاف طهبوب في تصريح صحفي ان رئيس سلطة الاراضي في فلسطين القاضي موسى شكارنة وصل الى الكويت بناء على اتفاق مسبق بين السفارة ووزارة الخارجية الكويتية للقاء بعض اصحاب العقارات الكويتيين وتسليمهم ملكيات عقاراتهم.

وافاد ان القاضي شكارنه قام بتسليم هؤلاء السندات الخاصة بهم في مقر السفارة وبحضوره مبينا ان شكارنة "طمأن الاشقاء الكويتيين بان عقاراتهم بالحفظ والصون وأن بامكانهم استلامها وقتما يشاؤون".

وأوضح طهبوب ان شكارنة التقى خلال زيارته عددا من ابناء الجالية الفلسطينية وأطلعهم على قضايا تسوية الاراضي في الضفة الغربية التي تقوم بها سلطة الاراضي من اجل تحويل سندات تسجيلها الى سندات ملكية (طابو).

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