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أمريكا توجه الدعوة لمردخاي لحضور مؤتمر البحرين

الثلاثاء 18 يونيو 2019 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا توجه الدعوة لمردخاي لحضور مؤتمر البحرين


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الولايات المتحدة أرسلت دعوة إلى المنسق السابق لأعمال الحكومة الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية، يؤاف مردخاي، للمشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي نهاية الشهر الجاري، مؤكدةً أنه قبِل الدعوة.

وكان البيت الأبيض، أعلن أنه لم يوجه الدعوة إلى مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية لحضور المؤتمر في البحرين الذي سيُقام في إطار الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن".

يشار إلى أنه تم توجيه دعوة إلى رجال أعمال فلسطينيين لحضور مؤتمر البحرين، وليس لمسؤولين في السلطة الفلسطينية.

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