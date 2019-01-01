أمريكا توجه الدعوة لمردخاي لحضور مؤتمر البحرين

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الولايات المتحدة أرسلت دعوة إلى المنسق السابق لأعمال الحكومة الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية، يؤاف مردخاي، للمشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي نهاية الشهر الجاري، مؤكدةً أنه قبِل الدعوة.

وكان البيت الأبيض، أعلن أنه لم يوجه الدعوة إلى مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية لحضور المؤتمر في البحرين الذي سيُقام في إطار الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن".

يشار إلى أنه تم توجيه دعوة إلى رجال أعمال فلسطينيين لحضور مؤتمر البحرين، وليس لمسؤولين في السلطة الفلسطينية.