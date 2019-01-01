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المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمكتب تمثيل جمهورية البرتغال

الثلاثاء 18 يونيو 2019 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمكتب تمثيل جمهورية البرتغال


رام الله / سما /

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة من أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمكتب تمثيل الجمهورية البرتغالية المعتمد لدى دولة فلسطين فيرناندو ديمي دي بريتو.

ورَّحبَ المالكي ببريتو. وثمّن الجهود المتبادلة في بناء العلاقة التاريخية التي تربط البلدين، مؤكداً ضرورة متابعة وعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية، ومتابعة اللجان المشتركة لما في ذلك من انعكاس مهم على تطور العلاقات الثنائية وتعزيز مجالات التعاون في كافة المجالات.

بدوره، أكد بريتو موقف بلاده الثابت والداعم لحق إقامة الدولة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في قطاعات الصحة والتجارة والتعليم.

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