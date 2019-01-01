"الوقائي" يضبط عشرات الاف الشواكل المزورة في نابلس

نابلس / سما /

ضبط جهاز الامن الوقائي اليوم الثلاثاء في نابلس، عشرات الاف الشواكل المزورة واعتقلت اثنين من المشتبه بهم .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والأعلام لجهاز الامن الوقائي، انه بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبالترتيب مع النيابة العامة تمكن من اعتقال مشبوهين بترويج العملة المزورة وذلك بإسناد من جهاز الامن الوطني، وعلى ضوء نتائج التحقيق مع المعتقلين تم ضبط مبلغ مالي كبير ( عشرات آلاف الشواكل ) المزورة من فئة 200 شيكل بهدف ترويجها بالسوق الفلسطيني . حيث تم احالة المضبوطات لجهات الاختصاص لأخذ الإجراءات القانونية .