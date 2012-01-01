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أبو مرزوق ناعيا مرسي: ستذكر الأجيال أنك دافعت عن فلسطين وصادقت حماس

الثلاثاء 18 يونيو 2019 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق ناعيا مرسي: ستذكر الأجيال أنك دافعت عن فلسطين وصادقت حماس


غزة / سما/

نعى عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.


وقال أبو مرزوق في تغريدة على موقع "تويتر": "انتقل لرحمته تعالى رئيس مصر العربية السابق (..)، انتقل من ضيق الدنيا وعنائها إلى سعة الآخرة وعدالتها".


وتابع القيادي في حركة حماس بأن "الأجيال سوف تذكرك بأنك دافعت عن فلسطين وصادقت حماس وعاديت إسرائيل (..)، نحن لن ننسى مواقفك في حرب غزة 2012، ولا وقوفك مع القدس"، مضيفا أن "المقاومة هي الوصية الخالدة التي أوصيتنا بها عند اللقاء".

وكانت حركة حماس نعت في بيان رسمي لها "مرسي"، وقالت إنه "توفي بعد مسيرة نضالية طويلة قضاها في خدمة مصر وشعبها وقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، مؤكدة أنه "قدم الكثير دفاعا عن القدس والأقصى منذ كان عضوا في البرلمان المصري".


وشددت حماس على أن "غزة ستسطر مواقفه الخالدة والشجاعة تجاهها، والعمل على فك حصارها، والتصدي بكل مسؤولية قومية للعدوان الصهيوني الظالم عليها عام 2012 في حينه بمداد من ذهب، وستبقى خالدة في وجدان الشعب الفلسطيني والأمة".


يشار إلى أن السلطات المصرية، أعلنت مساء الاثنين، وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

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