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هنية يهاتف حرم محمد مرسي

الثلاثاء 18 يونيو 2019 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف حرم محمد مرسي


غزة / سما/

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يوم الثلاثاء، حرم الرئيس المصري المعزول د. محمد مرسي، حيث قدم لها وللأسرة وللشعب المصري والأمة العربية والإسلامية التعازي الحارة بوفاته.

واستعرض هنية مواقف الرئيس الراحل مرسي تجاه القضية الفلسطينية، والقدس وغزة في مختلف محطات جهوده في العمل العام، سواءً نائبًا في البرلمان، أو رئيسًا لجمهورية مصر العربية.

وأشار إلى موقفه المحوري من العدوان الإسرائيلي ضد غزة في العام 2012م والاتصالات اليومية التي كان يجريها معه آنذاك، ومتابعته اللحظية رحمه الله من أجل، وقف ذلك العدوان وكبح جماح الاحتلال والجهود السياسية، والدبلوماسية من أجل القضية الفلسطينية في مختلف المحافل، والمواقع ودوره في إسناد ودعم الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقًا من الموقف الراسخ للدولة المصرية الشقيقة في تبني ودعم الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني.

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