موقع عبري: الأموال القطرية بغزة تصل لكتائب القسام وخلاف حاد بين إسرائيل وحماس حول قائمة المستفيدين

غزة / سما /

زعمت وسائل اعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن الاموال القطرية تصل لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس من خلال صرفها لأسماء أشخاص مقربون من عناصر في القسام يتسلمون تلك الأموال وينقلونها لهم.

ووفقا لموقع كان العبري، فأن الأموال القادمة من قطر إلى غزة عبر إسرائيل يتم تحويلها إلى عناصر الجناح العسكري لحماس، وقالت المصادر إنه وفقًا للمعلومات التي تلقوها، فانهم يتسلمون الأموال من خلال زملائهم الذين وافقت إسرائيل على أسمائهم على قائمة المستفيدين.

وأكد الموقع بحسب مصادر فلسطينية من غزة، ان المبعوث القطري محمد العمادي وضع هذا الأسبوع 10 ملايين دولار أخرى في غزة مخصصة لدفع المعاشات لنحو 100000 عائلة محتاجة في غزة، ومن المخطط توزيع الأموال في الأيام المقبلة.

وأردف الموقع، منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، ضخت قطر أكثر من 150 مليون دولار لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة ، ورواتب لمسؤولي حماس ، وبدلات للعائلات المحتاجة ، ومشاريع توظيف مؤقتة للأمم المتحدة ، و 180 مليون دولار أخرى وعدت بها قطر.

وأفاد الموقع العبري، انه منذ ليل الاثنين هناك خلافًا حادا بين إسرائيل وحماس حول قائمة المستفيدين من المساعدات القطرية وأنه يؤخر توزيع الأموال التي دخلت قطاع غزة.

وبحسب الموقع ، أزالت إسرائيل حوالي 4000 اسم من القائمة ، بما في ذلك فلسطينيون أصيبوا في المظاهرات ، وهذا ماعارضته حماس.

ووفقًا لوسائل الاعلام العبرية، عاد خالد حردان نائب المبعوث القطري، من غزة إلى إسرائيل في محاولة لحل النزاع مع كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن تأخر صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة (100$)، يرجع لأسباب فنية.

ومن جانبه قال أفيغدور ليبرمان رئيس حزب أسرائيل بيتنا "من الواضح لكل من يعرف أن كل الأموال التي تصل إلى قطاع غزة أولاً وقبل كل شيء سوف تأتي إلى "عملاء حماس" يواصل رئيس الوزراء سياسته المتمثلة في الاستسلام للإرهاب والتخلي عن أمن سكان الجنوب ".