رام الله: ضبط حبوب مخدرة ومنشطات جنسية في منزل مدير شركة خاصة

رام الله / سما /

ضبطت شرطة محافظة رام الله والبيرة اليوم الثلاثاء كميات كبيرة من حبوب يشتبه أن تكون حبوب مخدرة ومنشطات جنسية بمنزل شخص يمتلك شركة خاصة بمدينة رام الله .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي له اليوم أنه وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة رام الله تفيد بوجود أدوية وعقاقير خطرة ومنشطات جنسية داخل منزل شخص في مدينة رام الله ، على الفور تحركت قوة من إدارة المكافحة بعد أن استصدرت إذن تفتيش من النيابة العامة وتوجهت للمنزل وأثناء عملية التفتيش ضبطت 657حبة من حبوب يشتبه انها مخدرة ويمنع صرفها الا بوصفة طبية رسمية و46 حبة يشتبه أنها منشطات جنسية .

وأضاف ارزيقات أنه تم التحفظ على الكمية وتوقيف الشخص لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة .

وناشد ارزيقات المواطنين بعدم تناول الأدوية او الحصول عليها الا بوصفات طبية ومن الصيدليات المرخصة.