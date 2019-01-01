  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: ضبط حبوب مخدرة ومنشطات جنسية في منزل مدير شركة خاصة

الثلاثاء 18 يونيو 2019 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: ضبط حبوب مخدرة ومنشطات جنسية في منزل مدير شركة خاصة


رام الله / سما /

ضبطت شرطة محافظة رام الله والبيرة اليوم الثلاثاء كميات كبيرة من حبوب يشتبه أن تكون حبوب مخدرة ومنشطات جنسية بمنزل شخص يمتلك شركة خاصة بمدينة رام الله .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي له اليوم أنه وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة رام الله تفيد بوجود أدوية وعقاقير خطرة ومنشطات جنسية داخل منزل شخص في مدينة رام الله ، على الفور تحركت قوة من إدارة المكافحة بعد أن استصدرت إذن تفتيش من النيابة العامة وتوجهت للمنزل وأثناء عملية التفتيش ضبطت 657حبة من حبوب يشتبه انها مخدرة ويمنع صرفها الا بوصفة طبية رسمية و46 حبة يشتبه أنها منشطات جنسية .

وأضاف ارزيقات أنه تم التحفظ على الكمية وتوقيف الشخص لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة .

وناشد ارزيقات المواطنين بعدم تناول الأدوية او الحصول عليها الا بوصفات طبية ومن الصيدليات المرخصة.

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل وفاة فتاة في رفح.. شقيقها خنقها حتى الموت

وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته

جماعة الاخوان المسلمين تعقب على وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي

ما هي الحقيبة السرية التي تحدث عنها مرسي قبيل وفاته؟

صور.. النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة الرئيس مرسي وابرز القرارات عقب وفاته

غزة: مصادر تكشف عن أسباب تأخير صرف المنحة القطرية

خلافا لوصيته.. دفن مرسي فجرا بالقاهرة بحضور أفراد من عائلته فقط

الأخبار الرئيسية

موقع عبري: الأموال القطرية بغزة تصل لكتائب القسام وخلاف حاد بين إسرائيل وحماس حول قائمة المستفيدين

غرينبلات - ارشيف

غرينبلات : لهذا السبب لم ندع اسرائيل الى ورشة البحرين وسنركز على تحسين الاقتصاد الفلسطيني

ارشيفية

السلطة تقرر منع فتح بيوت عزاء للرئيس محمد مرسي والضميري ينفي

الرئيس المصري السابق مرسي

تأهب إسرائيلي لتداعيات محتملة في مصر وغزة بعد وفاة مرسي.. ما علاقة حماس ؟

يصل الخميس.. جولة جديدة للوفد الأمني المصري لبحث ثاني مراحل تهدئة غزة