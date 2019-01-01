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الشرطة تقبض على شخصين يشتبه به بالتشهير بسيدة عبر الفيس بوك في الخليل

الثلاثاء 18 يونيو 2019 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على شخصين يشتبه به بالتشهير بسيدة عبر الفيس بوك في الخليل


الخليل / سما /

 ألقت الشرطة اليوم القبض على شخصين لضلوعهما بالتشهير بإحدى السيدات عبر موقع الفيس بوك في الخليل .

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بانه وبناء على شكوى تقدمت بها إحدى السيدات لوحدة الجرائم الالكترونية تعلقت بقيام مجهول بإنشاء صفحة شخصية لها عبر موقع الفيس بوك واستخدامها للتشهير بها من خلال نشر صورها الشخصية الخاصة عبر الصفحة ونشر معلومات بقصد النيل من سمعتها، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الفاعل.

ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت شرطة المباحث العامة من تحديد هوية شخصين من المشتبه بهما وإلقاء القبض عليهما، حيث تبين قيامهما بإنشاء صفحة عبر الفيس بوك باسم المشتكية وصورتها الشخصية واستخدامها في التشهير بها بقصد النيل من سمعتها .

هذا وقد تم ضبط الهاتف النقال بحوزة المشتبه بهما والمستخدم في عملية التشهير وتوقيفهما مدة 24 ساعة وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول .

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