تحرير شاب اختطف في جنين

جنين / سما /

تمكنت شرطة محافظة جنين في ساعات متاخرة من الليلة الماضية من تحرير شاب عشريني اختطف من داخل محل تجاري في مدينة جنين .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بان احد اصحاب المحال التجارية في جنين ابلغ الشرطة عن قيام شخص باختطاف شاب واقتياده لمركبة بعد ان دخل الى محله التجاري وطلب النجدة .

واضاف ارزيقات في تصريح صحفي بان قوة من المباحث العامة في شرطة المحافظة توجهت للمكان وباشرت عمليات البحث والتحري وسماع اقوال صاحب المحل ومراجعة كاميرات المراقبة في منطقة الحدث فتمكنت من تحديد نوع المركبة ومكان تواجدها و تم ضبطها من قبل المباحث العامة وبمساندة من الشرطة الخاصة والامن الوطني وكان بداخلها شخصين احدهما المخطوف وتبين وجود بقع من الدماء على ملابسه اثر الاعتداء عليه من قبل الخاطف .

واكد ارزيقات بانه تم التحفظ على المركبة وتوقيف سائقها لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الاصول .