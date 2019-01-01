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بدء صرف المنحة الإيرانية لعوائل الشهداء المقطوعة رواتبهم بغزة

الثلاثاء 18 يونيو 2019 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء صرف المنحة الإيرانية لعوائل الشهداء المقطوعة رواتبهم بغزة


غزة / سما/

أعلن اليوم الثلاثاء، عن بدء صرف المنحة الإيرانية المخصصة لعوائل الشهداء المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية، وذلك عبر البنك الإسلامي الوطني في غزة.

وقُطعت رواتب تلك الأسر منذ ستة أشهر، ويقال إن عددهم أكثر من 1600 عائلة شهيد في غزة.

وجاءت المنحة الإيرانية، لعوائل الشهداء بواقع 600 دولار لكل عائلة شهيد متزوج، و200 دولار لكل عائلة شهيد أعزب، تصرف لمرة واحده فقط.

وكان قد أعلن عن المنحة الإيرانية، خلال الإفطار السنوي الثالث لـ "المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة"، الذي أقيم في غزة أواخر شهر رمضان المبارك.

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