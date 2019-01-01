شعث: دور الجاليات هام جدا وعدم وجود جالية فلسطينية في مالدوفا يجعل الأمر صعباً

رام الله / سما /

قال رئيس دائرة المغتربين في منظمة التحرير، مستشار الرئيس للعلاقات الدولية نبيل شعث إن القيادة على تواصل دائم مع جالياتنا واتحاداتنا بالعالم التي شرعت بتنظيم سلسلة من الفعاليات والتحركات في مختلف الاماكن المتواجدة فيها رفضا لصفقة القرن وورشة المنامة من جهة، وفي إطار العمل المكثف كي لا تنقل هذه الدول سفاراتها إلى القدس من جهة أخرى.

وأضاف شعث في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم ، أن دور الجاليات هام جدا وقد حققت نجاحات بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في احداث تراجع في موقف كلٍ من استراليا ورومانيا، إلا أن عدم وجود جالية فلسطينية في مالدوفا يجعل الأمر صعباً. مشيرا إلى تحركات وجهود تبذل مع غواتيمالا كي تتراجع وتعيد سفارتها من القدس إلى تل أبيب.

وأكد شعث أنه لا يوجد ولا أي دولة في العالم اعترفت بصفقة القرن أو ضغطت على القيادة لقبولها.

وأوضح شعث أن الإدارة الأمريكية اعترفت أنها تسعى في ورشة المنامة لطرح الحل الاقتصادي أولا كي يبتلع الفلسطينيون ما تحاول أن تفرضه علينا سياسياً، مؤكداً أن القيادة لن تذهب إلى البحرين أو أي مؤتمر آخر سواء كان سياسياً أو اقتصادياً.

من جهة ثانية، قال شعث إنه سيقوم بزيارة لألمانيا في الثاني من الشهر القادم يلتقي خلالها بالأحزاب ومسؤولين في الخارجية الألمانية، كما سيُلقي خطاباً في اتحاد عمال ألمانيا وذلك في سياق الجهد الدبلوماسي الفلسطيني.