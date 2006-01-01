غزة: افتتاح مشروع خلايا الطاقة الشمسية المتجددة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي برفح

غزة / سما/

افتتحت وزارة الزراعة، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والحكومة اليابانية، ومصلحة مياه بلديات الساحل، مشروع خلايا الطاقة الشمسية المتجددة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة رفح.

وأوضحت ممثلية اليابان لدى دولة فلسطين في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المشروع الممول بمبلغ 500 ألف دولار أميركي، سيساهم في تحسين وصول 170 ألف مواطن بمن فيهم مزارعو مدينة رفح، إلى خدمات المياه والصرف الصحي، وسيتم هذا بفضل 200 كيلوواط من الطاقة الكهربائية المستمرة التي ستقوم بتشغيل المحطة لمعالجة المياه ثم ضخها ليتم استخدامها في الزراعة والري.

وقال سفير العلاقات الفلسطينية وممثل اليابان لدى دولة فلسطين تاكيشي أوكوبو، "خلال العقد الماضي، عانى قطاع غزة من أزمة نقص في الكهرباء بالاضافة الى مشاكل في إدارة الصرف الصحي، ما يزيد من هشاشة الظروف المعيشية، وبالتالي وفرت اليابان 500 ألف دولار من أجل توفير مصدر للطاقة المتجددة كاستجابة لأزمة الطاقة الحالية ما يضمن التشغيل المثالي لمحطة المعالجة في رفح".

وأضاف أوكوبو ان "حكومة اليابان ملتزمة بدعم الجانب الإنساني بالإضافة إلى خطط التنمية طويلة الأمد في غزة، باعتبارها الصديق وقت الضيق للشعب الفلسطيني، ونتمنى أن يساهم المشروع في تخفيف معاناة سكان قطاع غزة".

بدورها، قالت مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة تشيتوسي نوجوتشي، إن "الطاقة تعتبر من أهم مقومات الحياة الآمنة والصحية والمنتجة، لكن في قطاع غزة ومنذ عام 2006، يعاني السكان أزمة في توفرها".

وتابعت: "بدعم من الحكومة اليابانية، تمكننا من تنفيذ نظام للطاقة الشمسية سيعمل على تحسين ظروف الصحة العامة والبيئة، وسيتم ضخ 700 متر مكعب من المياه المعالجة لري المناطق الزراعية ليستفيد منها 500 مزارع وعائلاتهم".