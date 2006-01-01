  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: افتتاح مشروع خلايا الطاقة الشمسية المتجددة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي برفح

الثلاثاء 18 يونيو 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: افتتاح مشروع خلايا الطاقة الشمسية المتجددة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي برفح


غزة / سما/

 افتتحت وزارة الزراعة، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، والحكومة اليابانية، ومصلحة مياه بلديات الساحل، مشروع خلايا الطاقة الشمسية المتجددة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة رفح.

وأوضحت ممثلية اليابان لدى دولة فلسطين في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المشروع الممول بمبلغ 500 ألف دولار أميركي، سيساهم في تحسين وصول 170 ألف مواطن بمن فيهم مزارعو مدينة رفح، إلى خدمات المياه والصرف الصحي، وسيتم هذا بفضل 200 كيلوواط من الطاقة الكهربائية المستمرة التي ستقوم بتشغيل المحطة لمعالجة المياه ثم ضخها ليتم استخدامها في الزراعة والري.

وقال سفير العلاقات الفلسطينية وممثل اليابان لدى دولة فلسطين تاكيشي أوكوبو، "خلال العقد الماضي، عانى قطاع غزة من أزمة نقص في الكهرباء بالاضافة الى مشاكل في إدارة الصرف الصحي، ما يزيد من هشاشة الظروف المعيشية، وبالتالي وفرت اليابان 500 ألف دولار من أجل توفير مصدر للطاقة المتجددة كاستجابة لأزمة الطاقة الحالية ما يضمن التشغيل المثالي لمحطة المعالجة في رفح".

وأضاف أوكوبو ان "حكومة اليابان ملتزمة بدعم الجانب الإنساني بالإضافة إلى خطط التنمية طويلة الأمد في غزة، باعتبارها الصديق وقت الضيق للشعب الفلسطيني، ونتمنى أن يساهم المشروع في تخفيف معاناة سكان قطاع غزة".

بدورها، قالت مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة تشيتوسي نوجوتشي، إن "الطاقة تعتبر من أهم مقومات الحياة الآمنة والصحية والمنتجة، لكن في قطاع غزة ومنذ عام 2006، يعاني السكان أزمة في توفرها".

وتابعت: "بدعم من الحكومة اليابانية، تمكننا من تنفيذ نظام للطاقة الشمسية سيعمل على تحسين ظروف الصحة العامة والبيئة، وسيتم ضخ 700 متر مكعب من المياه المعالجة لري المناطق الزراعية ليستفيد منها 500 مزارع وعائلاتهم".

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل وفاة فتاة في رفح.. شقيقها خنقها حتى الموت

وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته

جماعة الاخوان المسلمين تعقب على وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي

صور.. النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة الرئيس مرسي وابرز القرارات عقب وفاته

ما هي الحقيبة السرية التي تحدث عنها مرسي قبيل وفاته؟

غزة: مصادر تكشف عن أسباب تأخير صرف المنحة القطرية

خلافا لوصيته.. دفن مرسي فجرا بالقاهرة بحضور أفراد من عائلته فقط

الأخبار الرئيسية

غرينبلات - ارشيف

غرينبلات : لهذا السبب لم ندع اسرائيل الى ورشة البحرين وسنركز على تحسين الاقتصاد الفلسطيني

ارشيفية

السلطة تقرر منع فتح بيوت عزاء للرئيس محمد مرسي والضميري ينفي

الرئيس المصري السابق مرسي

تأهب إسرائيلي لتداعيات محتملة في مصر وغزة بعد وفاة مرسي.. ما علاقة حماس ؟

يصل الخميس.. جولة جديدة للوفد الأمني المصري لبحث ثاني مراحل تهدئة غزة

بطلب من أمريكا .. إسرائيل تؤجل هدم الخان الأحمر حتى نهاية العام