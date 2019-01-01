مجدلاني: نسعى لتوفير مختلف أشكال الرعاية والحماية للفئات المهمشة

رام الله / سما /

بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، مع الجمعية الاسلامية لإغاثة الايتام والمحتاجين "كفر قاسم"، وهيئة الأعمال الخيرية الاماراتية، والاغاثة الاسلامية، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك ضمن برامج الوزارة التمكينية والاغاثية للنهوض بواقع الفئات المهمشة والفقيرة.

وشدد مجدلاني خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، على حرص الوزارة على التعاون المشترك مع المؤسسات والجمعيات الخيرية انطلاقا من رؤية وفلسفة التنمية الاجتماعية ووفقا لفهم التنمية وتمكين الفئات المهمشة والفقيرة والانتقال من الاحتياج الى الانتاج لمكافحة مشكلة الفقر في المجتمع الفلسطيني، موضحا ان نسبة الأسر التي تقع دون خط الفقر في المجتمع الفلسطيني بلغت حسب التقديرات حوالي 350 ألف أسرة اغلبها في قطاع غزة.

ودعا مجدلاني الى المزيد من تكاتف الجهود لمعالجة مشكلة الفقر والمشاكل المترتبة عليه من خلال استمرار الجهد الانساني لأنه يشكل اهمية لتوفير الاحتياجات المبكرة والماسة للفئات المحتاجة وتوسيع البرامج التي تسعى الى التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، للحفاظ على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني.

وأكد مجدلاني حرص الوزارة ضم مختلف الجمعيات الخيرية العاملة في المجال الاجتماعي للبوابة الموحدة والتي تهدف للحد من التضارب في توزيع المساعدات وتعزيز الشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات لأكبر عدد من الأسر المحتاجة.