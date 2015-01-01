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دولة فلسطين توقع اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الثلاثاء 18 يونيو 2019 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
دولة فلسطين توقع اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية


رام الله / سما /

بتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وتفويض من وزير الخارجية  والمغتربين رياض المالكي، وقع سفير دولة فلسطين لدى النمسا والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا صلاح عبد الشافي، اتفاقية ضمانات شاملة ما بين دولة فلسطين، والوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقر الوكالة في فيينا.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، التي وقعها عن جانب الوكالة مديرها العام يوكيا أمانو، بعد ان انضمت دولة فلسطين كدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في بداية عام 2015، وبموجب هذه الاتفاقية يحق لمفتشي الوكالة اجراء عمليات تفتيش والتحقق في دولة فلسطين للتأكد من الاستخدامات السليمة للطاقة الذرية، ومن جانبها على دولة فلسطين تقديم جرد كامل لكافة استخدامات المواد المشعة في فلسطين، وذلك في كافة قطاعات الصحة والزراعة والعلوم والأبحاث.

ونقل السفير عبد الشافي للمدير العام أمانو تحيات الرئيس ووزير الخارجية، مؤكدا ان توقيع هذه الاتفاقية دليل إضافي عن تحمل دولة فلسطين مسؤولياتها الدولية كعضو فاعل في المجتمع الدولي.

 وشكر عبد الشافي طاقم الوكالة على تعاونهم.

من جانبه، اكد المدير العام أمانو استعداد الوكالة الاستمرار في تقديم المساعدات الفنية لدولة فلسطين.

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