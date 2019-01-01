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"التعليم العالي" تؤكد متابعتها أوضاع الطلبة العائدين من السودان

الثلاثاء 18 يونيو 2019 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تؤكد متابعتها أوضاع الطلبة العائدين من السودان


رام الله / سما /

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنها تتابع أوضاع الطلبة العائدين من السودان الشقيق ولم يستكملوا دراستهم فيها، بسبب الأوضاع السائدة هناك.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس أعطى توجيهاته للجامعات الفلسطينية بتسهيل قبول الطلبة العائدين من السودان، على أن يكون ذلك ضمن ما تسمح به تعليمات الوزارة وأنظمة وتعليمات الجامعات".

وبيّن أبو مويس أن "هؤلاء الطلبة بإمكانهم استكمال دراستهم في أي جامعة غير فلسطينية معترف بها من قبل الوزارة، ضمن الشروط والأنظمة والتعليمات السارية المعمول بها".

وأهابت الوزارة بالطلبة المعنيين مراجعتها،  في مقرها بمدينة رام الله بجانب المجلس التشريعي، مبنى الكرمل أو الاتصال على محمول رقم 0562503122، في حال واجهتهم أي مشاكل.

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