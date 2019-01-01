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إدارة عسقلان تبدأ تدريجيا بتنفيذ عدد من مطالب المعتقلين

الثلاثاء 18 يونيو 2019 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة عسقلان تبدأ تدريجيا بتنفيذ عدد من مطالب المعتقلين


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة سجن عسقلان بدأت تدريجيا بتنفيذ عدد من مطالب المعتقلين، والتي كانوا قد طالبوا بها خلال إضرابهم الأخير.

وقالت الهيئة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن إدارة السجن سمحت لعائلات جميع الأسرى القابعين في المعتقل بزيارة أبنائهم المعتقلين، وقامت بإلغاء عقوبة (منع الكانتينا) عن عدد من الأسرى والذين كانت قد جمدت حساباتهم قبل أشهر، كما قامت الإدارة بأخذ مقاسات مد أنبوب مياه الى ساحة السجن "الفورة".

كما لفتت الهيئة، الى أن الإدارة استدعت الملفات الطبية للأسرى المرضى القابعين في سجن عسقلان، من أجل تقديم العلاجات التي تناسب ظروفهم وحالتهم الصحية.

وكان أسرى سجن عسقلان قد هددوا بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام مطلع الأسبوع الحالي، لتحقيق عدد من المطالب أبرزها، وقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي، وإلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى بشكل جائر كالحرمان من "الكانتينا" والزيارات، وعلاج المرضى وإجراء العمليات اللازمة للأسرى التالية أسماؤهم (باسل النعسان، وياسر ربايعة، وهيثم حلس، ومحمد براش)، وزراعة الأسنان للأسرى وإدخال أطباء متخصصين، وتركيب أجهزة تبريد في رواق القسم، وتركيب مراوح كبيرة في ساحة القسم، وتبديل محطات التلفزيون، وعودة ممثل المعتقل، وإدخال الملابس بشكل منتظم وإدخال الكتب.

#هيئة الأسرى

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