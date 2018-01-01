الاقتصاد: انخفاض بتسجيل الشركات والتجار ودمغ الذهب وارتفاع بترخيص المصانع خلال أيار الماضي

رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في تقريرها الإحصائي عن الشهري، ونشرته اليوم الثلاثاء، إن هناك انخفاضا في تسجيل الشركات والتجار وشهادات المنشأ ودمغ الذهب وارتفاعا في ترخيص المصانع خلال أيار الماضي.

الشركات الجديدة المسجلة

قالت وزارة الاقتصاد إن عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر أيار الماضي شهد انخفاضاً بنسبة 7.4% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع بنسبة 2.0% مقارنة بالشهر المناظر من العام 2018، في حين سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات ارتفاعا بنسبة 16.3% مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 4.6% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث قامت الوزارة الاقتصاد بتسجيل 150 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 20.7 مليون دولار أمريكي.

السجل التجاري

ووفق التقرير الإحصائي الشهري الصادر عن دائرة السياسات والإحصاء في الوزارة، سجل عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لشهر أيار انخفاضاً بنسبة 31.4% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 62.2% بالمقارنة مع شهر أيار من عام 2018، حيث قامت الوزارة خلال شهر أيار بتسجيل 300 تاجر جديد، بلغت نسبة الإناث من هذا العدد 6.3%..

ترخيص المصانع

وشهد عدد المصانع الجديدة المرخصة خلال أيار ارتفاعا بنسبة 160.0% مقارنة مع الشهر السابق، و62.5% مقارنة بالشهر المناظر 2018، كما شهدت قيمة رأس المال لهذه المصانع ارتفاعا بنسبة 122.4% مقارنة بالشهر السابق و109.6% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، حيث قامت الوزارة خلال شهر أيار بترخيص 13 مصنع جديد، بقيمة رأس مال بلغت 10.9 مليون دولار.

شهادات المنشأ

سجلت قيمة شهادات المنشأ انخفاضاً بنسبة 30.6% لشهر أيار 2019 مقارنة بالشهر السابق، و23.0% مقارنة مع الشهر المناظر 2018، كما سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر انخفاضاً بنسبة 23.1% مقارنة بالشهر السابق، مقابل انخفاض بنسبة 20.4% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2018. حيث صادقت وزارة الاقتصاد الوطني على 406 شهادة منشأ بقيمة 7.7 مليون دولار أمريكي.

رخص الاستيراد

وبين التقرير ان عدد رخص الاستيراد لشهر أيار شهد ارتفاعاً بنسبة 4.1% مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفض هذا العدد بنسبة 11.5% مقارنة مع شهر أيار من العام 2018، في حين شهدت قيمة رخص الاستيراد انخفاضا بنسبة 47.2% مقارنة بالشهر السابق، و46.0% مقارنة مع الشهر المناظر 2018، حيث أصدرت الوزارة 1985 رخصة استيراد خلال شهر أيار 2019، لمواد وسلع مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 98.3 مليون دولار.

حماية المستهلك

سجل عدد الجولات التفتيشية خلال أيار ارتفاعا بنسبة 96.3% مقارنة بالشهر السابق، و28.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما سجل عدد المحلات المزارة ارتفاعا بنسبة 163.6% مقارنة بالشهر السابق، و47.8% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2018، أما عدد المحلات المخالفة فقد ارتفع بنسبة 150.0% مقارنة بالشهر السابق، و28.4% مقارنة مع نفس الشهر من العام 2018. حيث قامت إدارة حماية المستهلك في الوزارة خلال شهر أيار بتنفيذ 787 جولة تفتيشية، زارت خلالها 7,144 محلا، وتبين من هذه الزيارات أن هناك 430 محلاً من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين.

مراقبة ودمغ المعادن الثمينة

سجلت كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر أيار انخفاضاً بنسبة 28.3% مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 3.3% بالمقارنة مع أيار من العام 2018، كما أن كمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت انخفاضاً بنسبة 27.8% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.7% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2018، حيث بلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 646.226 كغم.

حقوق الملكية الفكرية

بخصوص حقوق الملكية الفكرية فقد تم إيداع 182 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وتم تسجيل 380 علامة جديدة، كما تم تجديد 116 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد آخر تم إيداع 2 رسم صناعي، كما تم تسجيل 2 رسم صناعي، بينما تم إيداع 4 براءات اختراع، بالمقابل لم يتم تسجيل أية براءة اختراع خلال شهر أيار 2019.

خدمات اللامركزية

شهد عدد خدمات اللامركزية لشهر أيار انخفاضاً بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر السابق، مقابل ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2018، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني بتقديم 5,163 خدمة لامركزية في مختلف مديرياتها الفرعية.