ترامب: قد ندخل في عملية عسكرية ضد إيران

واشنطن / وكالات /

نقلت صحيفة معاريف العبرية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن دولته لن تخوض حرباً بسبب هجمات على ناقلات النفط في الخليج العربي.

وأكد ترامب في حديثه لمجلة تايم الأمريكية ونقلته معاريف إنه قد يشن عملية عسكرية على إيران لمنعها من امتلاك أسلحة نووية.

تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان إيران عن تصعيد البرنامج النووي، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم، تبعه اعلان لوزير الدفاع الأمريكي أنه سيتم إرسال 1000 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط بعد التوتر مع إيران والهجمات الأخيرة على ناقلات النفط.