السلطة تقرر منع فتح بيوت عزاء للرئيس محمد مرسي وتتوعد المخالفين

رام الله / سما /

قررت السلطة الفلسطينية منع فتح بيوت عزاء في الضفة الغربية للرئيس المصري السابق محمد مرسي .

ووفقا لمصدر أمني فان الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات صارمة بحق كافة المخالفين للقرار.

وبرر المصدر الامني المنع بسبب ان الاوضاع التى تمر بها القضية الفلسطينية في هذه الأيام حساسة ولن نسمح بتحويل البوصله ضد الأهداف الوطنية والانجرار وراء خلافات جانبية .

وكان من المقرر فتح بيت العزاء بعد عصر اليوم بمبادرة من عدد من محبي مرسي بنابلس.

وقال المحامي وائل الحزام، أحد المبادرين لفتح بيت العزاء، إن جهاز الأمن الوقائي أبلغه بوجود قرار من قيادة الجهاز في رام الله بمنع فتح بيت العزاء.

وأوضح أن الوقائي استدعى كذلك صاحب القاعة التي كان من المقرر فتح بيت العزاء بها، وأبلغه بالقرار.

وكان التلفزيون المصري،أعلن امس وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في"قضية التخابر مع قطر".

وطلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها