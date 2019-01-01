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وزيرة الصحة تبحث مع بلدية يعبد تعزيز التعاون

الثلاثاء 18 يونيو 2019 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مع رئيس بلدية يعبد سائد زيد الكيلاني، ووفد من البلدة سبل تعزيز التعاون المشترك وعدداً من الملفات المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في البلدة.

وأكدت وزيرة الصحة خلال اجتماع للوزيرة الكيلة، عقدته صباح اليوم الثلاثاء في مكتبها برام الله، سعي الحكومة للوصول إلى جميع المناطق والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، مشيرة إلى سياسة الحكومة لتحقيق العدالة في المشاريع بين جميع المحافظات.

وأضافت أن المناطق المهمشة والنائية والمهددة بالاستيطان ستكون دائماً أولوية لوزارة الصحة، موضحة أن بلدة يعبد تعاني من هجمة استيطانية تتطلب من جميع المؤسسات الحكومية دعمها.

#وزيرة الصحة

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