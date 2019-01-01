  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

ما سر "العيون الحزينة" لدى الجراء؟

الثلاثاء 18 يونيو 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما سر "العيون الحزينة" لدى الجراء؟


وكالات / سما /

يعشق الكثير من الأشخاص الحيوانات الأليفة، خاصة جراء الكلاب الصغيرة، والتي كشفت دراسة جديدة السبب وراء أحد الصفات التي تعلق البشر بها، وهو "عيونها الحزينة".

وقال باحثون في دراسة نشرت، الاثنين، في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم"، إن السبب وراء شكل "العيون الحزينة" للجراء هو البشر أنفسهم، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

وأوضحت الدراسة أن "آلاف السنين من التعايش مع البشر، شجعت الكلاب على تطوير عضلة تسمح لها برفع حواجبها كي تبدو أعينها مثل عيون الأطفال".

وأشار العلماء الذين شاركوا في الدراسة إلى أن هذه العضلة غير موجودة في الذئاب، أسلاف الكلاب.

ويعتقد الباحثون أن الكلاب تستخدم هذه العضلة للتواصل مع البشر، وربما استعطافهم كي يقدموا لها الطعام أو يمنحوها بعض الدفء والعناية، أو حتى ليصحبوها في نزهة للخارج.

#الجراء #العيون

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل وفاة فتاة في رفح.. شقيقها خنقها حتى الموت

وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته

صور.. النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة الرئيس مرسي وابرز القرارات عقب وفاته

جماعة الاخوان المسلمين تعقب على وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي

ملحم : قطر تعدت على السيادة الفلسطينية عبر تواصلها مع اسرائيل لمد خط 161 لغزة

غزة: مصادر تكشف عن أسباب تأخير صرف المنحة القطرية

القواسمي يخرج عن صمته: مسئول بالقيادة حمى المتورطين بمحاولة اغتيالي

الأخبار الرئيسية

الرئيس المصري السابق مرسي

تأهب إسرائيلي لتداعيات محتملة في مصر وغزة بعد وفاة مرسي.. ما علاقة حماس ؟

يصل الخميس.. جولة جديدة للوفد الأمني المصري لبحث ثاني مراحل تهدئة غزة

بطلب من أمريكا .. إسرائيل تؤجل هدم الخان الأحمر حتى نهاية العام

الاحتلال يرفع الطوق البحري عن غزة بشكل جزئي

البيت الابيض

ردا على تصريحات المالكي.. واشنطن: اسرائيل لن تضم الضفة الغربية