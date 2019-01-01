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"غوغل" يحتفل بيوم "الفلافل"

الثلاثاء 18 يونيو 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" يحتفل بيوم "الفلافل"


وكالات / سما /

يحتفل محرك البحث العالمي "غوغل Google"، اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية في منطقة الشرق الأوسط باليوم العالمي للفلافل أو يوم "الطعمية" العالمي.

والفلافل، أو الطعمية كما يسميها المصريون، هي أحد المأكولات العربية الشائعة في الشرق الأوسط، وتوجد الآن في جميع أنحاء العالم كبديل عن اللحوم للنباتيين، وشكل من أشكال الأطعمة السريعة التي تقدم في الشارع.

وهناك جدل مستمر حول أصل الفلافل أو الطعمية، ومن أين جاءت، فيعتبر المصريون أنهم أصحاب هذه الأكلة ويطلقون على أنفسهم لقب "ملوك الفلافل"، لكن السوريين غير راضين عن ذلك، ويرون أن الفلافل شامية أبا عن جد، بينما يعتبر الفلسطينيون أنها أكلة فلسطينية.

والفلافل لا تقتصر على مصر وسوريا ولبنان وفلسطين، فهي مشهورة أيضا في اليونان، وفي السعودية والسودان كذلك، أما في اليمن فيسمونها "باجية".

والفلافل التي يقدمها المصريون مكوّنة من الفول المطحون والكزبرة الطازجة والتوابل، أما في الشام فيستبدلون الفول بالحمص المنقوع والمطحون.

وتحتوي الفلافل على مجموعة كبيرة من الفيتامينات ذات القيمة الغذائية العالية للجسم، حيث تساعد على الشبع لفترات طويلة لما تحتويه الوجبة من بروتينات عالية. كما تحتوي الفلافل على كاربوهيدرات تعطي طاقة للجسم، بالإضافة إلى احتواء الفلافل على عنصر الحديد المهم لبناء العظام، فضلاً عن الألياف الغذائية التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي. وأيضاً على حسب بعض الإضافات التي توضع على وجبة الفلافل سواء كان البيض أو الحمص أو الكزبرة الخضراء أو البصل والثوم… وغيرهم من الإضافات، كل هذه الأشياء تجعل وجبة الفلافل غنية بالعناصر الغذائية المفيدة.

وأيا كان أصل الفلافل، فهذا لن يمنع كونها من أجمل الأطباق الشعبية التي تزين أي مائدة، فلنحتفل اليوم مع "غوغل" باليوم العالمي للفلافل، ونبدأ يومنا بتناول وجبة شهية من الفلافل اللذيذة.

#غوغل #الفلافل

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