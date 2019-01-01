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كيف تكتشف إصبع القدم المكسور

الثلاثاء 18 يونيو 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تكتشف إصبع القدم المكسور


وكالات / سما /

يتعرض الكثير منا إلى إصابة مفاجئة فى القدم نتيجة سقوط شيء أو لحركات القدم الخاطئة ما يتسبب فى الإصابة بكسر فى أحد أصابع القدم، ومن الصعب على العديد من الأشخاص اكتشاف علامات كسر أصابع القدم، وهو ما نتعرف عليه فى هذا التقرير وفقاً لموقع eMEDICINE .

ويعتمد علاج إصبع القدم المكسور على شدة الكسر، قد يكون من الضروري إعادة الكسر إلى مكانه وتناول المضادات الحيوية.

عادةً ما يكون إصبع القدم المكسور ناتجًا عن صدمة أو إصابة في القدم أو إصبع القدم، مثل جسم ثقيل يسقط على القدم أو نتيجة لحركات متكررة، كما هو الحال في بعض الألعاب الرياضية.

علامات وأعراض الإصابة بإصبع القدم المكسور

 -ألم في القدم و تورم.

-كدمات.

-التشوه.

-صعوبة المشي.

-إصابة في أظافر القدمين أو الشعور بأن الأحذية ضيقة جدًا.

-في حالة إصابة إصبع القدم الصغير ستظل قادرًا على المشي.

-تشمل المضاعفات الفورية لكسر في إصبع القدم (ورم دموي تحت الجلد) أو كسر مفتوح (مركب)، حيث يبرز العظم المكسور في كسر في إصبع القدم عبر الجلد.

عادة ما تستغرق فترة الشفاء من أصابع القدم المكسورة حوالي ستة أسابيع.

#العظم #القدم

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