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تحديث جديد من فيسبوك يستهدف "التعليقات"

الثلاثاء 18 يونيو 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحديث جديد من فيسبوك يستهدف "التعليقات"


وكالات / سما /

أعلنت شركة "فيسبوك" الأميركية تنفيذ تحديث جديد على شبكتها الاجتماعية، يهدف إلى تحسين تصنيف التعليقات وترتيبها.

وقال موقع "ديلي ستار" إن التحديث، الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، يقوم على أساس تحديد التعليقات التي ينبغي إعطاؤها الأولوية في الظهور، وعدم عرض كل التعليقات دفعة واحدة.

وذكرت فيسبوك على مدونتها "نعمل دائما على ضمان أن يقضي الناس وقتا نافعا على فيسبوك. ومن الطرق التي نفعل بها ذلك: الترتيب، الذي يعزز المحادثات الهادفة، من خلال إظهار المنشورات والتعليقات الأكثر صلة بالمستخدمين".

وأضافت "نجري اليوم تحديثا لتحسين ترتيب التعليقات على المشاركات العامة، ونريد أن نوضح كيف يعمل هذا، وكيف يمكن للصفحات والأشخاص التحكم في إعدادات ترتيب التعليقات الخاصة بهم".

وترى فيسبوك أن نظام الترتيب يعد ضروريا لمنشورات الأشخاص والصفحات، ذات الآلاف أو الملايين من المتابعين، مما يساعد المستخدمين على العثور على التعليقات الهادفة، من بين المئات من التعليقات غير المفيدة.

أما عن العوامل التي ستساهم في ترتيب التعليقات، فهي النزاهة وما يريد الناس رؤيته في التعليقات ومدى تفاعلهم معها.

وذكر "ديلي ستار" أن النظام الجديد قد يكون مهما للمشاهير والعلامات التجارية الشهيرة الذين يحصلون عادة على آلاف التعليقات.

وتكون عادة جل التعليقات في هذه الصفحات عبارة عن رموز تعبيرية ورسوم مضحكة وتعليقات غير هادفة.

#فيسبوك #التعليقات

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