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"الأونروا" تواصل اجتماعاتها حول الأزمة المالية

الثلاثاء 18 يونيو 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" تواصل اجتماعاتها حول الأزمة المالية


رام الله / سما /

تتواصل اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا لليوم الثاني على التوالي في البحر الميت في الاردن، لمناقشة وبحث آخر المستجدات المتعلقة بأزمتها المالية.
وقال الناطق باسم وكالة الأونروا سامي مشعشع في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إن اجتماع اليوم سيتضمن مناقشة التفاصيل المتعلقة لازمة الأونروا المالية وحث الدول المانحة لترجمة تعهداتها الى اموال في البنوك ومناقشة الخطة المتوسطة المدى للوكالة لأهميتها في توجيه رسائل برامجية وسياسية.
وأوضح مشعشع أن خطة الوكالة والتي ستكون لمدة ثلاثة أعوام قادمة تشمل عدة مفاصل أساسية أبرزها مؤتمر الدول المانحة الهام في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في نيويورك، والمؤتمر الثاني الذي سيعقد في أيلول على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمناقشة الجانب المالي للوكالة وتجديد ولايتها.
وأعرب مشعشع عن أمله من المتبرعين الجدد الارتقاء بمستوى تبرعاتهم، مؤكدا أنه جاري العمل منذ عدة سنوات على تعزيز العلاقة مع الصناديق الدولية وتحديدا الوقفية الخاصة بالأونروا إلى جانب تعميق العلاقة مع منظمة التعاون الاسلامي ومع الدول العربية.
وأكد مشعشع أن الوكالة حصلت على 350 مليون دولار من أصل بليون و200 مليون دولار حتى اللحظة، متوقعا استلام بعض التعهدات اليوم خلال مؤتمر اللجنة الاستشارية.
وأشار الناطق باسم وكالة الأونروا إلى أن لقاءات ثنائية مكثفة للغاية للمفوض العام وطاقمه مع دول وجمعيات ومؤسسات سيعول عليها للقفز عن العجز الحالي والبالغ 211 مليون دولار وتأمين المبلغ بالكامل.

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